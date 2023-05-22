Москва, 23 мая, 2023, 00:45 — ИА Регнум. В Госдуму внесли проект обращения к правительству РФ о принятии ограничительных мер к польским автоперевозчикам из-за политики страны по отношению к России. Сообщает ИА Регнум со ссылкой на электронную базу ГД.

(сс) falco Фура

Документ составлен был после того, как власти Польши 29 апреля захватили здание школы при посольстве России, сломали калитку, нарушив нормы международного права.

Отмечается, что депутаты предлагают изменить принципы расчёта за топливо для польских фур. Заправка не должна производиться по розничным ценам, действующим в Российской Федерации.

22 мая запретить проезд польских большегрузов по России предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане», — писал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, жители Польши не верят сообщениям на телевидении о хорошей экономической обстановке в стране.

Инфляция в Польше с начала 2023 года составила 11,7%. Аналитики изучили экономику Польши, где инфляция достигла пиковых значений за последние 26 лет. Её уровень составил примерно 14,2% в прошлом году. Задача на 2023-й — достичь 12,3%.

Вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский заявил, что Польше следует объявлять врагами польского народа всех тех украинцев, которые восхваляют украинского националиста Степана Бандеру.