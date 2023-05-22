Калининград, 23 мая, 2023, 00:37 — ИА Регнум. В возрасте 50 лет 21 мая скончался актёр, заслуженный артист России Сергей Чернов, сообщили в пресс-службе калининградского драмтеатра.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Причина смерти актёра не называется. В некрологе отмечается, что в послужном списке Чернова были десятки ролей. Прощание с артистом запланировано на 24 мая в фойе театра.

Чернов родился 11 декабря 1972 года в Калининграде. В труппу его приняли по окончании в 1993 году Воронежского государственного института искусств. Одними из последних его ролей были Воланд в «Мастере и Маргарите», урядник в «Поминальной молитве», Ван Хельсинг в «Дракуле», Ноздрев в «Мертвых душах». В 2014 году Чернов получил почётное звание «Заслуженный артист России».