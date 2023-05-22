Запорожская область, 23 мая, 2023, 00:22 — ИА Регнум. На Запорожском фронте 23 мая началось движение танков ВСУ. Об этом сообщают «Военкоры русской Весны» со ссылкой на Дмитрия Рогозина (позывной Сармат), который находится на передовой с группой военных советников.

Иван Шилов ИА REGNUM Орехов

Речь идёт о городе Орехов, где киевские боевики уже не раз проводили разведку боем, прощупывая оборону ВС РФ.

«Это направление считается одним из очень вероятных для удара в рамках ожидаемого масштабного контрнаступления врага», — считают эксперты.

Также отмечается, что и по Токмаку в Пологовском районе Запорожья «сильно бьют». По словам Рогозина, Токмак обесточен в результате обстрела.

«Но наши ангелы парят в небе и продолжают боевую работу», — заверил Сармат.

Как сообщало ИА Регнум, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 20 мая заявил о возросших рисках ракетных ударов ВСУ по Запорожской области. По его мнению, снизить его можно с помощью средств противовоздушной обороны и отодвиганием линии боевого соприкосновения.

Вся Запорожская область простреливается несколькими видами украинских ракет.