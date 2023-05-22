ДНР, 23 мая, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Украинский спортсмен-легкоатлет 23-летний Богдан Ходаковский, экс-чемпион страны по прыжкам с шестом, ликвидирован в боях в Артёмовске. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Будучи спортсменом, Ходаковский выиграл несколько республиканских турниров и даже был членом сборной Украины по лёгкой атлетике.

Добровольно пошёл в ряды ВСУ, был снайпером. Был убит 15 мая в «Бахмутской мясорубке».

Как сообщало ИА Регнум, часть подразделений ВСУ в Артёмовске могла попасть в котёл на западной окраине города.

Украинские боевики, не успевшие покинуть город вместе с основными силами, прячутся в руинах домов. Кроме того, бойцы ВСУ до сих пор находятся в районе «Самолёт». Здесь оборудован самый мощный укрепрайон киевской армии.