Париж, 22 мая, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Для Франции слишком дорого обходится безграничная поддержка Украины со стороны президента Эммануэля Макрона, написал в Twitter бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

По его словам, это касается не только финансовых затрат, но и репутации Франции на международном уровне. Так он прокомментировал снимок со встречи французского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

Подверженного «синдрому Зеленского» Макрона необходимо остановить, призвал Филиппо.

Как передавало ИА Регнум, ранее французский лидер предоставил правительственный самолёт президенту Украины Владимиру Зеленскому для прилёта на саммит лидеров G7 в Японию. Своё решение Макрон назвал вопросом чести для Франции, добавив, что Париж поддерживает Киев с самого начала конфликта.