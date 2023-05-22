Президента Франции обвинили в помешательстве на Зеленском
Бывший депутат ЕП Филиппо обвинил президента Франции Макрона в помешательстве на Зеленском
Париж, 22 мая, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Для Франции слишком дорого обходится безграничная поддержка Украины со стороны президента Эммануэля Макрона, написал в Twitter бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
По его словам, это касается не только финансовых затрат, но и репутации Франции на международном уровне. Так он прокомментировал снимок со встречи французского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.
Подверженного «синдрому Зеленского» Макрона необходимо остановить, призвал Филиппо.
Как передавало ИА Регнум, ранее французский лидер предоставил правительственный самолёт президенту Украины Владимиру Зеленскому для прилёта на саммит лидеров G7 в Японию. Своё решение Макрон назвал вопросом чести для Франции, добавив, что Париж поддерживает Киев с самого начала конфликта.