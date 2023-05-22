Вашингтон, 22 мая, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Госдеп США обвинил ЧВК «Вагнер» в планировании закупки оружия через Мали для боевых действий в зоне спецоперации. Доказательств никаких предъявлено не было.

Turaneli.tv Госдеп США

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер 22 мая на брифинге сказал журналистам, что «группа «Вагнер» пытается закупить военное оборудование для использования на Украине через третьи страны или те страны, где она также действует. Нам сообщили через Мали».

При этом Миллер добавил, что «пока этому нет подтверждения», но «мы пристально следим за ситуацией».

Как сообщало ИА Регнум, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что в США не поощряют военные операции ВСУ за пределами украинских границ, при этом Украина сама должна решать, как ей проводить подобные действия. Также он сообщил, что оснащение военно-воздушных сил Украины современными американскими истребителями F-16 является приоритетом для США. Но при этом Миллер не смог точно сказать «когда или как это будет происходить», какие страны будут участвовать в поставках и обучении украинских пилотов.