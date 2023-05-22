Харьков, Украина, 22 мая, 2023, 23:14 — ИА Регнум. В Харькове прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области.

По официальным данным, сирены сработали в подконтрольных Украине районах Запорожской и Донецкой областей. Также воздушная тревога объявлена в Киеве и области, в Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Сумской областях.

Как сообщало ИА Регнум, российские вооружённые силы (ВС РФ) 22 мая впервые нанесли мощнейший комбинированный удар по объектам в Днепропетровске. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» («РВ»), вместе с баллистическими ракетами и беспилотниками «Герань» были задействованы крылатые ракеты Х-101, Х-22.

Российские пограничники отразили в Курской области атаку двух дронов, которые летели в сторону Глушковского района.