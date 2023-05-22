Глушковский район, Курская область, 22 мая, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе был 22 мая обстрелян киевскими боевиками.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян Краснооктябрьский. В результате населённый пункт остался без света. Пострадавших нет», — написал глава в Telegram-канале.

Старовойт добавил, что специалисты начали ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА Регнум, два пограничника получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ в Курской области 17 мая. Регион регулярно попадает под обстрелы противника.