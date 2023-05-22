Москва, 22 мая, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Государственная дума рассмотрит проект постановления об обращении к правительству России о приятии мер к польским автомобильным перевозчикам из-за антироссийской политики властей Польши. Соответствующий документ размещён в электронной базе Госдумы.

(сс) kalhh Фура

Авторы документа предлагают лишить возможности представителей Польши осуществлять перевозки по территории России и заправлять транспортные средства по действующим розничным ценам в РФ, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, правильно будет запретить Польше наживаться на России, для этого следует прекратить проезд польских фур по территории РФ. Такие меры должны стать лишь частью ответа Польше на сносы памятников, закрытия русских школ и воровство российской собственности, утверждает Володин.