В Госдуме рассмотрят меры в отношении польских автоперевозчиков
В Госдуму внесён проект о принятии мер к польским автоперевозчиками из-за антироссийской политики
Москва, 22 мая, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Государственная дума рассмотрит проект постановления об обращении к правительству России о приятии мер к польским автомобильным перевозчикам из-за антироссийской политики властей Польши. Соответствующий документ размещён в электронной базе Госдумы.
Авторы документа предлагают лишить возможности представителей Польши осуществлять перевозки по территории России и заправлять транспортные средства по действующим розничным ценам в РФ, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.
Как сообщало ИА Регнум, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, правильно будет запретить Польше наживаться на России, для этого следует прекратить проезд польских фур по территории РФ. Такие меры должны стать лишь частью ответа Польше на сносы памятников, закрытия русских школ и воровство российской собственности, утверждает Володин.