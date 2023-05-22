Прага, 22 мая, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Чешский экс-дипломат Петр Друлак считает, что украинский президент Владимир Зеленский будет находиться в должности до тех пор, пока его всесторонне поддерживает Запад. Его карьера рухнет, как только иссякнет помощь. Своё мнение дипломат выразил в интервью газете Parlamentní listy.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Друлак пояснил, зачем украинский лидер всё время посещает европейские страны — «это просто попытка выиграть время». По словам бывшего дипломата, Зеленский «хорошо понимает, что как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено».

«Цель у него одна выиграть время и убедить как можно больше колеблющихся лидеров в том, что спонсировать его по-прежнему целесообразно», — заверил эксперт.

При этом, Петр Друлак отметил, что отношение к президенту Украины заметно поменялось за последнее время. Вашингтон даёт понять, что Европа должна активнее участвовать в финансовой поддержке киевской армии. В самих же Штатах усиливаются настроения и призывы к выходу из вооруженного конфликта с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, пользователи соцсети Twitter высмеяли президента Украины после его слов о будущей победе киевского режима в конфликте.

Комментатор отметил, что чрезмерная уверенность не приведёт ни к чему хорошему. Он посоветовал ему остановить конфликт и сохранить жизнь бойцам. Другой порекомендовал Зеленскому вспомнить русский язык, поскольку «подачки из США рано или поздно закончатся».