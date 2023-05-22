Москва, 22 мая, 2023, 22:36 — ИА Регнум. В Москве сотрудники ФСБ 22 мая задержали двух прокуроров по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона долларов. Операция находилась под личным контролем генпрокурора Игоря Краснова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Речь идёт о бывшем сотруднике главного управления кадров Генпрокуратуры России Максиме Ковалеве и прокуроре Басманной межрайонной прокуратуры Аркадии Швецове.

Оперативники установили, что Ковалев через Швецова пытался оказать влияние на расследование одного из уголовных дел. После задержания Максим Ковалев был уволен по отрицательным мотивам.

Он помещен под домашний арест, так как дал согласие на сотрудничество со следствием. По его признанию, 800 тыс. долларов из суммы взятки предназначались Аркадию Швецову, после чего он был задержан. В ближайшее время суд решит вопрос с избранием второму фигуранту уголовного дела меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, суд арестовал главного налоговика подмосковного Серпухова Александра Кирша за вымогательство.

По данным следствия, совместно с тремя подчиненными Кирш выстроил схему вымогательства у коммерческих структур. СК также возбудил уголовные дела в отношении четырёх чиновников ФНС.