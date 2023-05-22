Вашингтон, 22 мая, 2023, 22:24 — ИА Регнум. В США не поощряют военные операции ВСУ за пределами украинских границ, при этом Украина сама должна решать, как ей проводить подобные действия. Так прокомментировал 22 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в Вашингтоне не выступают с призывом к Киеву устраивать атаки за пределами Украины. США не обеспечивают возможности для них, добавил спикер.

«Украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции», — отметил Миллер.

Как сообщало ИА Регнум, в понедельник, 22 мая, территорию Грайворонского округа Белгородской области атаковала диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. К ликвидации противника привлечены Вооружённые силы России, сотрудники погранслужбы, Росгвардии и ФСБ. В результате атаки ДРГ ранения получили восемь мирных жителей.