Берлин, 22 мая, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Байер» заявил об уходе российского 31-летнего вратаря Андрея Лунева по окончании сезона-2022/2023. Об этом сообщается в Twitter.

Carla Arenas Футбол

Лунев участвовал в трёх матчах за команду во всех турнирах, но пропустил из-за травм 248 дней. Контракт рассчитан до 30 июня текущего года.

С 2017 по 2021 год голкипер играл в «Зените». Он трижды становился победителем российской премьер-лиги (РПЛ). За сборную России Андрей Лунев провел семь матчей.

Как сообщало ИА Регнум, команда московского футбольного клуба «Динамо» 20 мая на игре в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу разгромила со счётом 3:0 соперников из столичного «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Лужники».