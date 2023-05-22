Италия, 22 мая, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Британский актёр Рэй Стивенсон скоропостижно скончался в Италии во время съемок нового фильма, сообщила 22 мая итальянская газета La Reppublicca.

Petra SchÃ�nberger/imago stock&people/Global Look Press Рэй Стивенсон

По данным издания, 58-летний актер умер в больнице Риццоли на острове Искья. 20 мая ему внезапно стало плохо, его немедленно госпитализировали в местную больницу, однако экстренное вмешательство медиков не помогло спасти его жизнь.

Джордж Рэймонд «Рэй» Стивенсон — звезда фильмов про Тора вселенной Marvel. Он также играл главные роли в фильмах «Король Артур», «Адский бункер» и «Каратель: Территория войны». Также актёр принимал участие в таких картинах, как «Медичи», «Викинги», «Декстер». Всего Стивенсон снялся более чем в 30 фильмах.