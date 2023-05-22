Вашингтон, 22 мая, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Битва за Артёмовск стала крупнейшим сражением в Европе со времен Второй мировой войны, но освобождение города российскими военными лишь усилит желание властей Украины «взять реванш», заявил 22 мая в комментарии РИА Новости бывший сенатор США Ричард Блэк.

Иван Родионов/РИА Новости Артёмовск

«Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой. Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но похоже, что Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике», — сказал Блэк.

Руководители Украины будут стремиться во что бы то ни стало провести контрнаступление, чтобы доказать западным странам, что боевая мощь ВСУ не исчерпана, считает Блэк. Такой вероятный подход Киева он назвал неразумным.

20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ, в Минобороны России заявили о полном освобождении Артёмовска. Президент России Владимир Путин поздравил с успехом военных группы «Вагнер» и всех бойцов ВС России, которые оказывали поддержку в этом сражении.

Власти Украины утрату контроля над Артёмовском официально не признают.