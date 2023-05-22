Нижний Новгород, 22 мая, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги на своём поле разгромил «Сочи». Игра завершилась со счётом 4:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. Отличились игроки «Пари НН» Виктор Александров, Дмитрий Рыбчинский, Вячеслав Кротов и Никита Каккоев.

«Сочи» с 70-й минуты матча играл в меньшинстве. Две жёлтые карточки получил защитник команды гостей Ваня Дркушич.

После этого матча «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. Одержав победу, нижегородский клуб избежал прямого вылета из РПЛ. «Сочи» занимает 10-ю строчку с 37 очками.

В матче предпоследнего, 29-го тура «Пари НН» сыграет против «Спартака» в Москве, а «Сочи» на своём поле примет чемпиона страны — петербургский «Зенит».

Как сообщалось ранее, 21 мая в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» на своём поле со счётом 2:1 обыграл ЦСКА. Оба гола спартаковцев забил Квинси Промес, в составе ЦСКА отличился Хесус Медина.