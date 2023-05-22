Женева, Швейцария, 22 мая, 2023, 21:25 — ИА Регнум. ООН хотела бы видеть завершение конфликта на Украине в соответствии с положениями международного права, заявил 22 мая официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о намерении ряда западных стран передать Киеву американские истребители F-16.

Zuma/TASS Истребитель F-16

«Наша цель — увидеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями», — сказал Дюжаррик, слова которого передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 21 мая объявил, что Вашингтон вместе с союзниками начнёт готовить лётчиков ВСУ управлять американскими F-16.

На Украине рассчитывают получить F-16 осенью 2023 года. Тем не менее, по словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, западные истребители не смогут принять участие в ожидаемом контрнаступлении ВСУ.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Европейский союз приветствует решение G7 о подготовке к отправке на Украину истребителей F-16.