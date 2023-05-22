Севастополь, 22 мая, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Громкие звуки, которые слышат вечером 22 мая жители Севастополя, вызваны тренировкой расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сергей Мальгавко/ТАСС Севастополь

«Громкие звуки в городе — это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб. В городе всё спокойно», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

С аналогичными обращениями Развожаев выступал 10 и 14 мая. В ряде случаев громкие звуки объясняются тренировками с использованием систем большей, чем обычно, мощности, пояснил губернатор.

20 мая Развожаев опроверг информацию о якобы произошедшем взрыве в районе аэродрома. За минувшие сутки в городе производились только учебные стрельбы спецслужб, а также была планово уничтожена авиабомба времён Великой Отечественной войны, рассказал он.