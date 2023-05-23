Москва, 23 мая, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Компания «Диагностика-М» разработала и начала выпуск пилотной версии установки для досмотра с применением технологий искусственного интеллекта. Интроскоп резидента ОЭЗ «Технополис Москва» может распознавать не только контуры предметов, но и их внутреннее содержимое, а также отдельные их части в разобранном виде, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики «Умный» интроскоп

«Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширил свою продуктовую линейку за счет интеграции искусственного интеллекта в уже созданные и апробированные на рынке технологии, что обеспечило принципиально иной уровень их возможностей. Новый «умный» интроскоп сможет самостоятельно идентифицировать опасные и запрещенные предметы, что упростит работу операторов досмотровой техники и повысит уровень общественной безопасности», — заявил Овчинский. Он добавил, что новые интроскопы не имеют аналогов на российском рынке. Разработка компании полностью локализована.

Досмотровый интроскоп представляет собой рентгено-телевизионную установку для сканирования грузов и багажа на наличие опасных и запрещенных предметов. Искусственный интеллект, внедренный компанией, может идентифицировать эти объекты и выдать о них всю необходимую информацию.

«Умные» интроскопы уже были протестированы на ряде объектов, в том числе в храме Христа Спасителя. На сегодняшний день интеллектуальные интроскопы, созданные резидентом столичной ОЭЗ, охраняют вход на территорию московского Кремля, аэропорт в Липецке и другие стратегически важные объекты.