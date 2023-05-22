Москва, 22 мая, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Перед проникновением украинских диверсантов в Белгородскую область в Telegram появилось несколько каналов российских приграничных населённых пунктов, где активно распространяются фейки.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

Журналисты ИА Регнум обратили внимание на один из главных распространителей фейков среди Telegram-каналов о проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область «ГРАЙВОРОН LIVE». Канал был переименован днём 22 мая, при этом старые публикации были удалены.

Украинские крупные Telegram-каналы ссылались на этот канал и выдавали информацию за достоверную с места событий. В канале были опубликованы фейки про ДРГ в составе 2 тысяч человек, сообщения о захвате населённых пунктов от имени губернатора Вячеслава Гладкова, о взрывах и захвате административных зданий.

Ранее канал рассказывал об украинском городе Виннице и специализировался на происшествиях. Это не единственный канал, который сегодня переформатировался. Еще несколько каналов с названиями, производными от слова «Грайворон», были созданы утром 22 мая.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введён режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.

О произошедшем было доложено президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он связал действия ВСУ с желанием отвлечь внимание от освобождения российской армией Артёмовска.

По последним данным, в результате атаки украинских диверсантов в Белгородской области ранения получили восемь человек, погибших среди мирных жителей нет.