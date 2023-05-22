Тула, 22 мая, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Пункт диспансеризации открылся сегодня, 22 мая, в Туле в торговом центре «Гостиный двор» рядом с прививочным пунктом. Теперь здесь можно не только привиться от гриппа или коронавируса, но и пройти медосмотр: измерить рост, массу тела, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление, сделать экспресс-анализ крови на уровень холестерина и глюкозы, электрокардиограмму.

Пресс-служба губернатора и правительства Тульской области Пункт диспансеризации в Туле

Работу пункта проинспектировал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков. Он отметил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе ведется большая работа по профилактике и раннему выявлению заболеваний. С помощью мобильных комплексов медики обследуют жителей отдаленных районов и коллективы крупных предприятий. Благодаря этой системной работе число жителей, охваченных профилактическими осмотрами, за последние два года увеличилось на 20%. По итогам 2022 года Тульская область вошла в десятку регионов — лидеров в России по раннему выявлению злокачественных новообразований.

«В медицинском пункте любой житель Тульской области может за один час пройти обследование, чтобы выявить отклонения в здоровье на ранней стадии, — рассказал Дмитрий Марков. — Если людям понравится такой формат медосмотра, мы организуем диспансеризацию и в других крупных торговых центрах региона».

Каждый, кто пройдет обследование, сможет получить консультацию терапевта. При необходимости его сразу направят на дополнительные исследования в медучреждение. Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Тульской области, в соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый день для диспансеризации.

Кабинет здоровья в ТЦ «Гостиный двор» работает ежедневно с 14:00 до 19:00. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.