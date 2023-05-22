Тюмень, 22 мая, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел на территории региона запрет на посещение природных водоёмов после 20:00, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Озеро

«В Тюменской области введён запрет на посещение природных водоёмов после 20:00. Изменения в постановление «О введении режима чрезвычайной ситуации» внёс губернатор Тюменской области Александр Моор», — сказано в сообщении.

В документе отмечается, что для транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров, сделано исключение. Ранее из-за ситуации с пожарами жителям также было запрещено посещать леса и разводить костры.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, которые распространяются на территории региона. Режим ЧС из-за пожаров также объявили в соседней Курганской области, где из-за стихии погибли три человека.