Москва, 22 мая, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Операторы связи продлили до семи суток период действия опции «Доступный интернет», которая позволяет иметь доступ к «Госуслугам» и социальной сети «ВКонтакте» при нулевом балансе, сообщили 22 мая в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Кирилл Кухмарь/ТАСС «Госуслуги»

Ранее услуга работала в течение 24 часов, затем ее нужно было продлевать, напомнили в ведомстве.

«Чтобы подключиться к «Доступному интернету», нужно: зайти в приложение мобильного оператора; выбрать опцию «Доступный интернет»; авторизоваться через «Госуслуги» (нужно иметь подтвержденную учетную запись); выбрать из списка сайт, на который хотите зайти («Госуслуги» или «Вконтакте»)», — рассказали в Минцифры.

Опция «Доступный интернет» была запущена в феврале 2023 года. «ВКонтакте» и «Госуслуги» были внесены Минцифры в реестр социально значимых ресурсов.

В марте 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство не намерено ограничивать использование в России иностранных мессенджеров для личного общения, однако в ведомстве считают, что некоторые сервисы должны работать только на российских площадках, в частности «ВКонтакте».