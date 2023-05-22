Москва, 22 мая, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 июня 2023 года представить решения по снижению процентных ставок по долгосрочным кредитам, говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Представить предложения по снижению размера процентных ставок по долгосрочным кредитам (займам) с учетом оценки влияния структуры государственных заимствований РФ на размер таких ставок», — говорится в тексте документа.

Ответственным за исполнение этого распоряжения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания в Госдуме РФ заявила, что считает нормальными темпы роста кредитования жителей страны. Она напомнила, что в середине 2022 года граждане РФ стали реже брать потребительские кредиты, но теперь эти показатели восстанавливаются.