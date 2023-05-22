Кемерово, 22 мая, 2023, 20:22 — ИА Регнум. В Кемерове отменили запланированный на 23 июня сольный концерт певца Димы Билана. Об этом 22 мая сообщили представители ледового дворца «Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

Евгений Одиноков/РИА Новости Дима Билан

«Сольный концерт Димы Билана «Гладиатор», который должен был состояться 23 июня в ледовом дворце, по независящим от нас причинам перенесён на неопределённый срок», — говорится в сообщении.

Организаторы пообещали позже назвать новую дату концерта. Отмечается, что купленные билеты будут действительны. Кроме того, их можно вернуть на сайте площадки или в кассе.

На сайте Билана также исчезла информация о концерте в Кемерове. До 23 июня певец выступит в Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и Волгограде.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Узбекистане отменили концерты группы Дианы Арбениной «Ночные снайперы». Организаторы перенесли выступления в связи с невозможностью выполнения технических райдеров. Концерты, запланированные в трёх городах на май, перенесены на неопределённый срок.