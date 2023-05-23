Москва, 23 мая, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Москва стала больше торговать с Китаем. Внешний оборот торговли столицы РФ и Китайской Народной Республики в 2022 г. вырос на 16,4% в сравнении с 2021 г., заявил на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Китай остается одним из основных торговых партнеров России и Москвы в частности. В 2022 году взаимная торговля между Москвой и КНР активно развивалась, и по итогам года ее оборот составил 75 миллиардов долларов, что на 16,4 процента превышает показатель 2021-го», — сообщил Владимир Ефимов.

Так, в прошлом году Китай поставил в столицу продукцию на $34 млрд. Среди поставленных товаров — электронные устройства (телефоны, ноутбуки, планшеты и др.) и пищевая продукция — от рыбы и морепродуктов до кормов для животных и пищевых добавок.

«В прошлом году Москва активно развивала поставки как промышленной продукции, так и пищевой. В совокупности столичные компании экспортировали товары на сумму 41 миллиард долларов», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В свою очередь, Москва поставляла в Китай механическое оборудование, оптику и приборы, медицинскую технику и изделия из пластмассы. Компании российской столицы также экспортировали напитки, мясную продукцию, кондитерские изделия, мороженое и другую продукцию.