Брянск, 22 мая, 2023, 20:02 — ИА Регнум. ВСУ 22 мая подвергли артиллерийскому обстрелу село Соловьёвка в Брянской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

«В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее 22 мая Богомаз сообщал также о миномётном обстреле села Хоромного в Климовском районе. Пострадавших также не было, в результате обстрела произошло возгорание одного дома и хозяйственной постройки.

Как сообщалось ранее, 22 мая ряд районов Белгородской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Использовались артиллерия, миномёты, с беспилотников было сброшено несколько взрывных устройств. Ранения получили восемь человек.

Позже также стало известно о проникновении в регион диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Военнослужащие совместно с Росгвардией, пограничниками и ФСБ ведут операцию по выдавливанию и уничтожению ДРГ, о ситуации доложено президенту Владимиру Путину. В регионе введён режим контртеррористической операции.