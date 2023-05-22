Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Соловьёвка
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Соловьёвка со стороны ВСУ
Брянск, 22 мая, 2023, 20:02 — ИА Регнум. ВСУ 22 мая подвергли артиллерийскому обстрелу село Соловьёвка в Брянской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Ранее 22 мая Богомаз сообщал также о миномётном обстреле села Хоромного в Климовском районе. Пострадавших также не было, в результате обстрела произошло возгорание одного дома и хозяйственной постройки.
Как сообщалось ранее, 22 мая ряд районов Белгородской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Использовались артиллерия, миномёты, с беспилотников было сброшено несколько взрывных устройств. Ранения получили восемь человек.
Позже также стало известно о проникновении в регион диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Военнослужащие совместно с Росгвардией, пограничниками и ФСБ ведут операцию по выдавливанию и уничтожению ДРГ, о ситуации доложено президенту Владимиру Путину. В регионе введён режим контртеррористической операции.