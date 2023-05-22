Белгород, 22 мая, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Большая часть населения приграничных сёл и районного центра Грайворонского округа покинула территорию, сообщил 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Евгений Силантьев/ТАСС Село в Белгородской области

«Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сёл и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности — помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность — покидает на личном транспорте», — сказал Гладков во время прямого эфира в сети «ВКонтакте».

Также губернатор региона сообщил, что последние звонки в белгородских школах 23 мая пройдут дистанционно. По его словам, все родители школьников и сами дети понимают, что другой формат последних звонков в настоящее время невозможен.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С того же дня в регионе введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.

О произошедшем было доложено президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он связал действия ВСУ с желанием отвлечь внимание от освобождения российской армией Артёмовска.

По последним данным, в результате атаки украинских диверсантов в Белгородской области ранения получили восемь человек, погибших среди мирных жителей нет.