Путин поручил утвердить лимит по покупке валюты для сделок за рубежом
Путин поручил утвердить лимит в $1 млрд по покупке валюты для сделок за рубежом
Москва, 22 мая, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Правительство РФ совместно с Центробанком должно установить лимит в $1 млрд на покупку резидентами валюты внутри страны для зачисления её на зарубежные счета и проведения разрешённых сделок. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам, 22 мая сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более $1 млрд на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ», — говорится в одном из пунктов перечня поручений.
Речь идёт о случаях, когда покупка валюты осуществляется в целях её зачисления на счета в зарубежных банках для расчётов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии. Срок исполнения поручения установлен до 1 июня.
Также президент поручил при необходимости определить перечень случаев, при которых лимит не применяется.
Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал указ о выпуске юридическими лицами облигаций, «замещающих» евробонды. Согласно документу, российские юрлица, разместившие «замещающие» облигации, вправе осуществлять допвыпуски таких облигаций неограниченное число раз.