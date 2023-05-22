Москва, 22 мая, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Правительство РФ совместно с Центробанком должно установить лимит в $1 млрд на покупку резидентами валюты внутри страны для зачисления её на зарубежные счета и проведения разрешённых сделок. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам, 22 мая сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более $1 млрд на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ», — говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Речь идёт о случаях, когда покупка валюты осуществляется в целях её зачисления на счета в зарубежных банках для расчётов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии. Срок исполнения поручения установлен до 1 июня.

Также президент поручил при необходимости определить перечень случаев, при которых лимит не применяется.

Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал указ о выпуске юридическими лицами облигаций, «замещающих» евробонды. Согласно документу, российские юрлица, разместившие «замещающие» облигации, вправе осуществлять допвыпуски таких облигаций неограниченное число раз.