Белгород, 22 мая, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Последние звонки в школах Белгородской области пройдут 23 мая в дистанционном формате, сообщил 22 мая губернатор области Вячеслав Гладков.

Егор Алеев/ТАСС Последний звонок

«Завтра последние звонки пройдут только в дистанционном формате», — сказал он во время прямого эфира в сети «ВКонтакте».

Гладков добавил, что все родители школьников и сами дети понимают, что другой формат последних звонков в настоящее время невозможен.

Как сообщало ИА Регнум, около 14:00 мск Гладков сообщил о проникновении на территорию Грайворонского округа диверсионной группы ВСУ. О произошедшем было доложено президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он связал действия ВСУ с желанием отвлечь внимание от освобождения российской армией Артёмовска.