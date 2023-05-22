Лондон, 22 мая, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак придерживается мнения, что любые мирные инициативы, которые не предусматривают возврат Украине потерянных территорий и приведут к замораживанию конфликта, являются в корне неверными.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

По его словам, единственный выход из конфликта — это вывод РФ своих войск с территории восточноевропейской страны.

«Любые инициативы, которые выдаются за мирные планы, а в действительности являются лишь попытками заморозить конфликт в нынешнем состоянии, в корне неправильны, и их истинную природу необходимо изобличать», — заявил он, выступая в Палате общин британского парламента.

Таким образам британский премьер ответил на вопрос бывшего лидера оппозиции Джереми Корбина, попросившего Сунака прокомментировать мирную инициативу стран Африки, а также слова президента Бразилии Луиса да Силвы о необходимости переговоров о прекращении огня на Украине.

Сунак заявил, что «абсолютно не согласен» с тем, что на данном этапе перемирие может стать началом мирного процесса.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая лидер ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что государства Африки подготовили собственную инициативу по мирному урегулированию на Украине, о ней уже известили президента РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

В апреле президент Бразилии Лула да Силва ответил на критику в свой адрес, вызванную его недавними заявлениями по поводу украинского конфликта. По словам бразильского лидера, страна рассчитывает стать посредником в вопросе будущих дипломатических переговоров по урегулированию конфликта. Также Лула да Силва подчеркнул необходимость прекращения боевых действий на Украине.