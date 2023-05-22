Москва, 22 мая, 2023, 19:35 — ИА Регнум. За пять лет более 20 млн человек стали участниками 26 проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом 22 мая заявил генеральный директор платформы, и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Максим Блинов/РИА Новости Алексей Комиссаров

«За пять лет уже более 20 млн человек из 89 регионов России и 150 стран мира попробовали себя в наших проектах. Благодаря работе платформы у людей действительно поменялось восприятие доступности возможностей в нашей стране», — сказал Комиссаров.

Он отметил, что в 2017 году около 37% жителей России верили, что у молодёжи есть возможность реализовать себя. В конце 2022 года, согласно опросу ВЦИОМ, этот показатель вырос до рекордного уровня — 76%.

По его словам, платформа помогла десяткам тысяч выпускников поступить в вуз, определиться с профессией, построить карьеру, развить компетенции, получить новые назначения.

Также генеральный директор платформы рассказал, что все проекты выстроены в единую систему, которая предлагает возможности для развития человека на каждом этапе его жизни: в период обучения в школе или вузе, в момент начала профессиональной карьеры или уже на управленческой позиции.

Он отметил, что за пять сезонов получено более 1 млн регистраций от управленцев, способных решать масштабные задачи в самых разных сферах. Назначения на высокие должности получили более 420 выпускников конкурсов.

АНО «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 проектов, в том числе конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийскую олимпиаду студентов «Я — профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна» и другие.