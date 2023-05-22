Лозанна, Швейцария, 22 мая, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что страны, выступающие против допуска российских и белорусских спортсменов на международные турниры, прислушаются к G7.

The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Томас Бах

«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию (в турнирах) спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — говорится в заявлении Баха, размещённом на сайте МОК.

Президент МОК отметил, что приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей.

«МОК искренне надеется, что эти страны серьезно отнесутся к заявлению G7, чтобы международный спорт снова смог выполнить свою миссию по объединению мира в мирном соревновании», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Украины призвали исполком МОК дать рекомендацию не допускать российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как передавало ИА Регнум, Томас Бах подтвердил, что Международный олимпийский комитет работает над вопросом возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. По его словам, в МОК надеются, что эту миссию удастся выполнить на ранее установленных условиях.