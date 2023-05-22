Казахстан отказался утвердить посла Украины из-за его профнепригодности
ZN. ua: Казахстан отказался выдавать агреман бывшему главе Луганской ОВА Сергею Гайдаю
Астана, 22 мая, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Власти Казахстана отказались утвердить на посту посла Украины Сергея Гайдая, бывшего главу украинской администрации на оккупированных территориях ЛНР, в качестве причины указывается его профнепригодность, сообщило 22 мая украинское издание «Зеркало недели».
«Как утверждают наши собеседники, казахская сторона мягко, но твёрдо дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата», — сказано в публикации.
Ранее послом Украины в Казахстане был Пётр Врублевский. Сделанное им в августе 2022 года заявление о том, что Украина старается убить «как можно больше русских», вызвало скандал, Врублевский был вызван в МИД Казахстана, где ему был выражен протест.
При этом в МИД России выражали недоумение тем фактом, что Врублевский продолжает находиться на территории Казахстана. В МИД Казахстана призвали Москву использовать для комментариев по данному вопросу более дружеский тон и подчеркнули, что посол Украины «имеет нежелательный статус» и никаких встреч с ним государственные ведомства Казахстана не проводят. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с должности.