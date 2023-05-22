Астана, 22 мая, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Власти Казахстана отказались утвердить на посту посла Украины Сергея Гайдая, бывшего главу украинской администрации на оккупированных территориях ЛНР, в качестве причины указывается его профнепригодность, сообщило 22 мая украинское издание «Зеркало недели».

Kovalyov Oleksiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Сергей Гайдай

«Как утверждают наши собеседники, казахская сторона мягко, но твёрдо дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата», — сказано в публикации.

Ранее послом Украины в Казахстане был Пётр Врублевский. Сделанное им в августе 2022 года заявление о том, что Украина старается убить «как можно больше русских», вызвало скандал, Врублевский был вызван в МИД Казахстана, где ему был выражен протест.

При этом в МИД России выражали недоумение тем фактом, что Врублевский продолжает находиться на территории Казахстана. В МИД Казахстана призвали Москву использовать для комментариев по данному вопросу более дружеский тон и подчеркнули, что посол Украины «имеет нежелательный статус» и никаких встреч с ним государственные ведомства Казахстана не проводят. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с должности.