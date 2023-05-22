Москва, 22 мая, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Сотрудники и представители «Росатома» совместно с Героем России, лётчиком-космонавтом Антоном Шкаплеровым высадили на Ходынском поле в Москве аллею из 25 деревьев в рамках международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Об этом 22 мая сообщили в компании.

Сергей Савостьянов/ТАСС Антон Шкаплеров

Шкаплеров вместе со всеми участниками мероприятия высадил мемориальное дерево. Он рассказал, что каждый год присоединяется к этой акции, чтобы высадить живой памятник в честь своих воевавших дедов.

«Я сажаю мемориальные деревья прежде всего в память о них и всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. И я рад, что так много людей, особенно молодёжи, поступают так же — несмотря на непогоду и дождь, москвичи сегодня приехали поддержать акцию», — сказал Шкаплеров.

Вице-президент АО «Атомстройэкспорт» Наталья Шафалович отметила, что целью мероприятия является не только чествование героев войны, но и озеленение городов и улучшение экологической обстановки в России.

Генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко заявила, что участие волонтёров в проекте стало важным вкладом не только в сохранение памяти о ветеранах, но и в озеленение знаковых мест Москвы и парковых зон в других российских регионах.

Международная акция «Сад памяти» стартовала весной 2020-го, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главная цель акции — высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Символизм акции — появление зеленых памятников в честь героев — решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда и позволяет участникам акции снижать свой углеродный след.

Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения акции в высадке садов памяти приняло участие свыше 5 млн человек из более чем 50 стран мира.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с юнармейцами принял участие в акции «Сад памяти». В Твери центральным местом проведения акции стало Смоленское воинское захоронение, где находится братская могила, в которой похоронены более 200 советских воинов и комсомольцев-подпольщиков.