Белгород, 22 мая, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Восемь человек получили ранения в результате атаки украинских диверсантов в Белгородской области, погибших среди мирных жителей нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Служба спасения

По его словам, большая часть населения приграничных сёл и районного центра, куда проникла ДРГ, покинула территорию.

Ранее 22 мая Гладков ввёл в Белгородской области режим контртеррористической операции. Губернатор отметил, что в целях обеспечения безопасности граждан вводится режим КТО, который устанавливает специальные меры и временные ограничения.

Бой и вытеснение диверсантов с российской территории продолжаются по состоянию на 19:00 мск.

Около 14:00 мск губернатор сообщил о проникновении на территорию Грайворонского округа диверсионной группы ВСУ. Вооружённые силы РФ, сотрудники погранслужбы, Росгвардии и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

О произошедшем доложено президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он связал действия ВСУ с желанием отвлечь внимание от освобождения российской армией Артёмовска.

Днём 22 мая сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали по крайней мере шесть жителей региона.

Некоторые СМИ, в свою очередь, сообщали, что в Грайвороне был ранен один из заместителей руководителя местной администрации и двое сотрудников МЧС. Во второй половине дня Гладков рассказал также об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородском районе области.