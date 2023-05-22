Варшава, 22 мая, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался, что ему приходится подрабатывать, так как пенсии не хватает на оплату всех счетов.

Иван Шилов ИА REGNUM Лех Валенса

В эфире программы Super Express политик рассказал, что раньше получал 5–6 тыс. злотых в месяц ($1,2–1,4 тыс.), в настоящее время его пенсия составляет 11 тыс. злотых ($2,6 тыс.).

«Сейчас немного получше, но всё подорожало, поэтому всё плюс-минус так же», — сказал Валенса.

Бывший глава государства добавил, что у него столько расходов, что «денег не хватает» и приходится подрабатывать, участвуя в международных конференциях и форумах, давая лекции.

По официальным данным, в 2022 году средняя пенсия в Польше составляла 2,7 тыс. злотых (~$650).

Как сообщало ИА Регнум, в Британии из-за роста стоимости жизни всё больше пенсионеров вынуждены работать. Отмечается, что в 2022 году среди людей в возрасте старше 50 лет наблюдался рост экономической активности. В этой возрастной группе имеющих или ищущих работу стало на 116 тысяч человек больше.