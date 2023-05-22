Варшава, 22 мая, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался, что ему приходится подрабатывать, так как пенсии не хватает на оплату всех счетов.

Бывший президент Польши Валенса заявил, что вынужден подрабатывать, чтобы оплачивать счета
Иван Шилов ИА REGNUM
Лех Валенса

В эфире программы Super Express политик рассказал, что раньше получал 5–6 тыс. злотых в месяц ($1,2–1,4 тыс.), в настоящее время его пенсия составляет 11 тыс. злотых ($2,6 тыс.).

«Сейчас немного получше, но всё подорожало, поэтому всё плюс-минус так же», — сказал Валенса.

Бывший глава государства добавил, что у него столько расходов, что «денег не хватает» и приходится подрабатывать, участвуя в международных конференциях и форумах, давая лекции.

По официальным данным, в 2022 году средняя пенсия в Польше составляла 2,7 тыс. злотых (~$650).

Как сообщало ИА Регнум, в Британии из-за роста стоимости жизни всё больше пенсионеров вынуждены работать. Отмечается, что в 2022 году среди людей в возрасте старше 50 лет наблюдался рост экономической активности. В этой возрастной группе имеющих или ищущих работу стало на 116 тысяч человек больше.