Грозный, 22 мая, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отпустил бороду на период проведения специальной военной операции. Об этом 22 мая он написал в Telegram-канале.

Пресс-служба главы Чеченской Республики/ТАСС Рамзан Кадыров

Ранее на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что борода Кадырова стала больше. На это глава региона ответил: «Да, чуть отпустил я её».

Он добавил, что позже, на отдельной встрече, Путин вновь пошутил по поводу бороды.

«Я объяснил нашему президенту, что отпустил я её на период проведения спецоперации», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 19 мая провёл заседание Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске. В рамках визита он встретился с Кадыровым. Глава Чечни рассказал журналистам, что президент после заседания решил остаться ещё на один день в городе, чтобы провести отдельные встречи с руководителями семи регионов Северо-Кавказского федерального округа и поговорить с каждым о ситуации в возглавляемых ими субъектах федерации.