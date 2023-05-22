Москва, 22 мая, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Сургут — Москва совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми, так как одному из пассажиров стало плохо, сообщила пресс-служба пермского аэропорта в своём Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости Самолет авиакомпании UTair

«Самолет рейса UT 296 авиакомпании UTair, следующий по маршруту Сургут — Москва, тщательно спланировал посадку в аэропорту Большое Савино в 19:41 по случаю ухудшения состояния здоровья пассажира», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что по состоянию здоровья пассажира, а также о времени вылета рейса в Москву будет объявлено дополнительно.

Как сообщало ИА Регнум, самолет, выполняющий рейс Сургут — Москва, 22 мая подал сигнал тревоги спустя час после начала полёта. Он начал поворот на Пермь и стал снижаться с высоты 10 тыс. м.