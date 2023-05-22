ДНР, 22 мая, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Оставшиеся в Артёмовске солдаты ВСУ переворачивают ванны в квартирах и прячутся под ними. Об этом 22 мая заявил военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он снял репортаж с западных окраин Артемовска и опроверг заявления украинского минобороны о том, что ВСУ остаются в городе.

По словам военкора, в городе уцелела только горстка не успевших отступить украинских военнослужащих, которых бросили при отступлении.

«Это малые группы уже без раций, без снабжения, без БК, которые прячутся по квартирам. Переворачивают ванны — и прячутся под ванны», — сказал Газдиев.

Также он отметил, что в настоящее время отступившие из Артёмовска части ВСУ обстреливают высотки, которые сами недавно занимали.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артёмовском. Освобождение города подтвердили и в Минобороны РФ. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года.

Участников штурма, а также военнослужащих, обеспечивавших прикрытие с флангов и поддерживавших наступление, поздравил президент России Владимир Путин. Отличившихся бойцов представят к наградам.