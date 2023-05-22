Берлин, 22 мая, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Карту, подтверждающую полное взятие Артёмовска в ДНР российскими войсками, опубликовал немецкий военный эксперт Юлиан Репке, работающий в газете Bild.

РИА Новости Артёмовск

«Судя по кадрам с геолокацией, российские силы действительно захватили оставшиеся украинские опорные пункты в западном Бахмуте и теперь контролируют до 100% города», — написал он в социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА Регнум, накануне в Минобороны РФ подтвердили, что российские воинские подразделения завершили освобождение Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Операцию по его освобождению начали 8 октября 2022 года. Она продлилась 224 дня. Первые сообщения о завершении операции появились 20 мая.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, говоря о потерях России в Артёмовске, пытался оправдать поражение Вооружённых сил Украины (ВСУ). По мнению российского депутата, глава Белого дома решил выдать желаемое за действительное.