Москва, 22 мая, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление РЖД о взыскании с германской компании Siemens Mobility GmbH ежедневно неустойки в размере более 6 млн рублей за неисполнение решения суда.

Александр Вильф/РИА Новости Поезд «Сапсан»

«Взыскать с Siemens Mobility GmbH в пользу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 6,078 млн рублей за каждый день неисполнения решения суда», — сказал судья, слова которого передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Арбитражный суд города Москвы признал недействительным решение Siemens Mobility GmbH об одностороннем расторжении договора с холдингом «Российские железные дороги» на поставку 13 поездов «Сапсан».

Так, соглашение на закупку и техническое обслуживание новых «Сапсанов» было заключено в июне 2019 года. Siemens Mobility и АО «Группа «Синара» должны были поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года.

Согласно данным РЖД, общая стоимость контракта на поставку составила 513,5 млн евро. Также компания Siemens взяла на себя обязательство по техобслуживанию и ремонту подвижного состава в течение 30 лет. Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание превысила 583 млн евро.

Ранее РЖД инициировали серию исков к Siemens, требуя обязать вторую сторону исполнять заключённые контракты, в том числе на обслуживание и ремонт электропоездов. По двум искам арбитраж запретил ответчику инициировать судебные разбирательства в международном арбитражном суде по двум договорам с РЖД — на ремонт и обслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» и техническое обслуживание, ремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская в Ленобласти.