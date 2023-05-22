Москва, 22 мая, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 23 мая рассмотрит обращение к правительству о запрете на транзит польских фур через территорию России, сообщил 22 мая журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Фуры

«Заседание начнётся с обсуждения обращения в правительство по поводу транзита фур из Польши через территорию Российской Федерации. И вообще въезда [польских] грузовых фур», — сказал Жуков.

Ранее с указанной инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Варшава должна ответить за предательство исторической памяти и постоянные антироссийские выходки, лишившись возможности «наживаться на России».

«Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его оценке, издержки Польши при применении таких ограничений составят около 8,5 млрд евро, а около 2 тысяч транспортных предприятий Польши, в которых работают до 20 тысяч человек, «пострадают или обанкротятся».

Такие меры должны быть лишь частью ответа Польше на сносы памятников, закрытия русских школ и воровство российской собственности, считает Володин. Если подходить к вопросу ещё более глобально, то Польша должна вернуть территории, полученные по итогам Второй мировой войны, а также компенсировать России расходы Советского союза (около 750 млрд долларов) на её послевоенное восстановление, написал спикер Госдумы.

Как сообщалось ранее, 22 мая в министерстве иностранных дел Польши заявили, что начали подсчёт «ущерба», нанесённого Советским Союзом Польше во время «и после» Второй мировой войны. После завершения подсчётов планируется потребовать репарации. Аналогичные подсчёты уже проведены в отношении Германии. В Берлине подчеркнули, что данный вопрос даже не будет ими рассматриваться.