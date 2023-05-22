Вашингтон, 22 мая, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp добавил долгожданную для пользователей функцию — возможность редактирования отправленных сообщений, говорится в блоге компании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM WhatsАpp

Так, пользователи смогут изменить сообщение в течение 15 минут после отправки. Для этого необходимо нажать на сообщение, после чего выбрать функцию «Изменить» в появившемся меню.

Благодаря нововведению пользователи смогут легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения, уточнили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новой функции, которая позволит сохранить конфиденциальность переписки. Безопасность будет обеспечивать опция «Закрытие чата», для использования которой нужно будет ввести пароль или биометрические данные.

Сообщения в таком закрытом чате будут храниться в отдельной папке, не находящейся на главном экране. Автоматически они будут также скрыты и в уведомлениях.