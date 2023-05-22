Москва, 22 мая, 2023, 17:55 — ИА Регнум. 22 мая в Москве состоялась встреча президента Республики Сербской Милорада Додика и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Николай Патрушев

«Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях», — рассказали в СБ России по итогам беседы.

Ранее секретарь Совета безопасности России в ходе российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку выразил признательность Пекину за приглашение президента России Владимира Путина на международный форум «Один пояс — один путь» в качестве главного гостя.

Как сообщало ИА Регнум, глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович заявил, что Российская Федерация, в отличие от западных стран, никогда не ставила никаких условий Республике Сербской, при этом Запад сейчас пытается оказать давление на руководство республики из-за того, что энтитет не позволяет Боснии и Герцеговине присоединиться к антироссийским санкциям.