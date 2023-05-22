Волгоград, 22 мая, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Центральный районный суд Волгограда арестовал Никиту Журавеля, который сжёг Коран по указанию украинских спецслужб, сообщил 22 мая представитель пресс-службы СУ СК РФ по Волгоградской области.

Кирилл Брага/РИА Новости Житель Волгограда Никита Журавель

«Суд решил избрать в отношении Никиты Журавеля меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 20 июня», — сказал представитель СК.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая в Волгограде у мечети был сожжён Коран, видеозапись этого опубликовал ряд Telegram-каналов. При проверке этого инцидента полиция задержала подозреваемого.

Позднее задержанный заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые пообещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Он уточнил, что после проведения акции передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ).

Пресс-служба Следственного комитета сообщила 21 мая, что уголовное дело, возбуждённое в Волгоградской области против Никиты Журавеля в связи с осквернением Корана, будут расследовать в Чечне.