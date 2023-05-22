Москва, 22 мая, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром экспорт» получила от финской Gasum уведомление о расторжении контракта на поставку трубопроводного газа, сообщили 22 мая в пресс-службе корпорации.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС «Газпром»

«ООО «Газпром экспорт» подтверждает получение от финской компании Gasum уведомления о расторжении долгосрочного контракта на поставку трубопроводного газа», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что компания в настоящее время проводит юридический анализ дальнейших шагов в этом вопросе.

Напомним, финская энергокомпания Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа с «Газпром экспортом».

При этом расторгнут был только контракт на поставку российского трубопроводного газа. Долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа, заключенный Gasum с «Газпром экспортом», остаётся в силе, отметили в финской компании.

Согласно информации финской таможни, в 2022 году финская энергетическая компания закупила у России природного газа на сумму около €175 млн, а с 2019 года компания импортировала из РФ топлива на более чем €730 млн.