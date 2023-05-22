Москва, 22 мая, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Повышенный спрос на наличные рубли связан с ситуацией в экономиках новых регионов страны, где в 2023 году перестала иметь хождения гривна, заявил 22 мая заместитель главы Центробанка Алексей Заботкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные деньги

Повышение спроса наблюдается с четвёртого квартала 2023 года, отметил Заботкин. По его словам, в апреле 2023 года объём наличных денег в обращении вырос на 3%, до рекордного показателя в 17,154 трлн рублей.

«В новых регионах, где заметно меньше, по понятным причинам, распространены безналичные расчёты, наличные используются активно. С 1 января там прекратила хождение наличная гривна, все наличные расчеты переведены на рубли. Спрос новых регионов, по всей видимости, отражается в повышенном спросе на наличность в экономике в целом», — сказал зампред Центробанка в ходе общественных консультаций по денежно-кредитной политике в России.

Такое отклонение от плановых параметров не создаёт проблем для ЦБ, добавил он.

В апреле 2023 года депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП) подготовил законопроект, предложив обязать граждан, хранящих наличные на сумму более миллиона рублей в рублях и валюте, сообщать об этом в налоговые органы, а также объяснять источник средств. При отсутствии такого объяснения следует конфисковывать средства и штрафовать их владельца, считает Вассерман.

В Министерстве финансов заявили, что правительство не обсуждает подобных идей и что инициатива Вассермана не соответствует финансово-экономической политике России, а также не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения.