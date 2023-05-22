Кировск, Мурманская область, 22 мая, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В Кировске Мурманской области прошел ставший уже традиционным юношеский турнир по хоккею «Кубок Сергея Фёдорова» на призы компании «ФосАгро». Завершающие соревнования спортивного сезона собрали пять команд, участникам которых было от 13 до 15 лет: две из Мурманска, по одной — из Кировска, Апатитов и Полярных Зорь. Три дня напряженной борьбы расставили их на пьедестале — в соответствии с уровнем подготовки и спортивного мастерства. Бронзу турнира завоевала команда «Арктика» из Мурманска, серебро — команда спортивной школы «Юность» из Апатитов. Золото турнира и кубок достались кировской команде, которая состояла из воспитанников Школы хоккея Сергея Фёдорова.

Хоккей

Школа была открыта на базе ледового дворца «Апатит Арена» в 2020 году по инициативе компании «ФосАгро» и при поддержке самого легендарного хоккеиста, а сегодня главного тренера хоккейного клуба ЦСКА Сергея Фёдорова. Сейчас в школе занимаются 150 юных спортсменов из числа воспитанников центра «ДРОЗД-Хибины», в том числе и совсем маленькие дети возрастом от 3,5 до 8 лет. Как сообщает пресс-служба «ФосАгро», таких младших «дроздят» в школе на данный момент более сорока. Вовлечение детей в занятия по хоккею с раннего дошкольного возраста обеспечивает высокое качество подготовки талантливых хоккеистов и повышает потенциал развития этого вида спорта в регионе. Занятия для детей проводят абсолютно бесплатно. Благодаря поддержке «ФосАгро» и социального проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность» ребятам предоставили бесплатно спортивную форму и необходимую экипировку.

«Я убежден, что несколько лет назад мы приняли правильное решение — открыть в Кировске Школу хоккея Сергея Фёдорова. Сейчас более 150 мальчишек занимаются в ней нелегким, профессиональным, по-настоящему мужским спортом. И у них это получается. Теперь у нас другая мечта — мы хотим, чтобы этот турнир стал известен во всей России и чтобы в нем принимали участие мальчишки не только из Мурманской области, но и из других регионов нашей страны», — отметил, комментируя итоги турнира, заместитель генерального директора «ФосАгро» Валерий Фёдоров.

Прошедший турнир высоко оценили как его участники, так и болельщики, многие из которых приехали из других городов Кольского Заполярья. По их словам, здесь все было по-взрослому — и накал борьбы, и качество подготовки соревнований. «Мне очень нравится. Все очень хорошо организовано, и я уже говорил об этом организаторам», — поделился впечатлениями болельщик из Мурманска Алексей Белых.

«Я сейчас испытываю такие эмоции, как будто вернулась в детство, когда я еще девчонкой болела за дворовый хоккей, — рассказала болельщик команды Школы хоккея Сергей Фёдорова Наталья Буравкина. — У парней тогда на ногах были валенки, а сверху коньки. Сейчас, конечно, все иначе — современная комфортная экипировка, хороший лед, но эмоции — те же самые, настоящие, и они переполняют! Спасибо всем, кто организовал этот праздник, спасибо компании «ФосАгро», спасибо тренеру!».

Победители и призеры соревнований помимо медалей получили награды от компании «ФосАгро», а участники соревнований — памятные подарки. Сергей Фёдоров поздравил юных кировских хоккеистов с победой в турнире и пожелал им больших спортивных успехов.