Вашингтон, 22 мая, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его слов о будущей победе киевского режима в конфликте.

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС Владимир Зеленский

В своём посте украинский лидер назвал исторической задачей «восстановление справедливости для всех украинцев и обеспечение гарантий свободы для страны».

Один из пользователей отметил, что ВС России уже освободили Артёмовск. Другой добавил, что чем чаще Зеленский говорит «мы победим», тем меньше всему миру в это верится. Пользователь подчеркнул, что глава киевского режима слишком много хвастается.

Ещё один комментатор отметил, что чрезмерная уверенность президента Украины не приведёт ни к чему хорошему. Он посоветовал ему остановить конфликт и сохранить жизнь бойцам. Другой порекомендовал Зеленскому вспомнить русский язык, поскольку «подачки из США рано или поздно закончатся».

Накануне президент Украины заявил, что большая часть мира якобы солидарна с киевскими властями и выступает за его так называемую «формулу мира».

Как сообщало ИА Регнум, советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что присутствие Зеленского на саммите Лиги арабских государств в саудовской Джидде стало неудачной попыткой западных стран доказать, что они всё ещё существуют. Она обратила внимание на то, что присутствие президента Сирии Башара Асада было одним из важнейших событий саммита Лиги арабских государств.